Традиционные субботники в Ленобласти стартуют 24 апреля

С 24 апреля по 11 июня в Ленобласти пройдет месячник по благоустройству региона.

В первую очередь участники приведут в порядок памятные места и мемориалы во всех городах и поселках региона. После, с середины мая, начнется благоустройство и уборка территорий возле водоемов. К уборке присоединятся и управляющие компании — они вместе с жильцами будут работать во дворах и на общедомовых территориях. В субботниках примут участие все желающие жители Ленобласти.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что подведены первые итоги раздельного сбора мусора в Сланцах — собрано 500 килограммов стекла и 400 килограммов пластика.