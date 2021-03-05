Продлили ограничения на проведение публичных мероприятий, ночных кабаре, клубов, а также назначили нового ответственного за контроль над их исполнением — Валерия Пикалева.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ о продлении ряда коронавирусных ограничений. Согласно постановлению, до 28 марта продлеваются ограничения на проведение публичных мероприятий, на деятельность ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов. Продлили и самоизоляцию для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, а также перевод этих лиц на дистанционную работу.

Запрет на детские оздоровительные лагеря продлен до 30 сентября. Остальные ограничения продлевают до 15 мая.

Контролировать соблюдения постановления будет новый ответственный. Им стал силовой вице-губернатор Валерий Пикалев, бывший вице-губернатор Ленобласти. Об этом рассказали 47news.

Ленобласть возглавляет топ-10 регионов в практике борьбы с коронавирусом.