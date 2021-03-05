В Мурино с высоты шестого этажа разбился человек

В соцсетях очевидцы сообщили о лежащем на бульваре человеке без признаков жизни. На месте происшествия работают экстренные службы.

Трагедия произошла в городе Мурино Ленинградской области. О происшествии рассказал очевидец событий в группе Девяткино LIVE | Мурино. На данный момент обстоятельства случившегося выясняются.

В комментариях к публикации пользователи сообщают, что человек упал с высоты 6 этажа. Также отмечается, что это была девушка. Ее личность устанавливается.

В последнее время в Мурино участились подобные случаи. Ранее ivbg.ru рассказывали, что в Мурино из окна девятого этажа выпал мужчина. Выжить ему не удалось.