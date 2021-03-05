Главу администрации Кировского района арестовали на 2 месяца

Приморский суд Петербурга вынес решение о заключении под стражу Алексея Кольцова — уже бывшего главы Кировского района. Чиновник пробудет под арестом два месяца.
Об итогах судебного заседания стало известно в пятницу, 5 марта. Согласно данным Online47, данная мера была избрана Кольцову по ходатайству следствия.
Ранее ivbg.ru публиковал видео задержания чиновника. Бывшему главе района вменяют умышленное банкротство районного водоканала.
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