Районы Ленобласти отчитались об итогах работы за 2020 год

Автор: Анастасия Щербакова
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В Ленинградской области муниципальные районы провели отчетные собрания — главы Бокситогорского, Гатчинского, Лужского и Ломоносовского районов о проделанный работе за прошедший год.

главы районов
Фото: комитет МСУ Ленинградской области

Так, в Бокситогорском районе в 2020 году провели реновацию детского сада в Пикалёво и и начали реконструкцию Заборьевской школы. Также в районе открыли Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Помимо этого, благодаря администрации района в трех школах было обновлено оборудование на сумму порядка 8 миллионов рублей.

Тем временем, Гатчинский район отчитался об увеличении показателей многоотраслевой экономики. Объемы производства выросли на 13%, а среднемесячная зарплата на 7,5%. Также в районе в 2020 году появилось почти 2,5 тысячи новых рабочих мест. В планах местной администрации создать еще порядка 3 тысяч рабочих мест в течение 2021 года.

В Лужском районе бюджет направили на поддержку сферы ЖКХ и дорожную сеть. В Ломоносовском районе 95% бюджета выполнено по администрации, 82% — по поселениям.

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