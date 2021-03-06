На муринского вандала с тесаком шесть владельцев поврежденных авто написали заявление

Жители одного из районов Мурино объявили «охоту» на неадекватного мужчину, который ранее кухонным тесаком оставил царапины и вмятины на их машинах. Из пострадавших автовладельцев шесть уже написали заявления.
Акт вандализма случился в среду, 3 марта. Тогда во дворе дома по улице Шувалова жители зафиксировали на своих машинах вмятины и царапины. Свои «метки» неадекват оставил примерно на десятке машин.
На данный момент хозяевам поврежденных авто известен примерный адрес стихийного агрессора, однако никто из пострадавших не решается наведаться к мужчине в гости.
Известно, что владельцы шести поврежденных автомобилей написали заявления в полицию, однако как отмечают правоохранители, пока вандалу грозит только административный протокол и штраф 500 рублей. Для полного возмещения ущерба и более строгой ответственности необходимо дождаться результатов экспертизы.
В общей сложности ущерб от действий вандала может оцениваться в один миллион рублей.