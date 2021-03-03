Вандал из Мурино оставил царапины и вмятины на 8 машинах

В среду, 3 марта жители района Девяткино, что находится в Мурино, пожаловались на неадекватного мужчину, который расцарапал и оставил вмятины на их машинах. Перед порчей чужого имущества вандал с топором засветился на камере.

Об испорченной краске и вмятинах на автомобилях сообщили в группе Вконтакте Девяткино Live| Мурино. Как рассказали пострадавшие, поцарапанные машины они обнаружили утром.

«Поцарапал 8 машин, просто шел и царапал со всей дури и еще наделал вмятин…», — жалуется одна из пострадавших.

Позже, в этот же день была опубликована запись с видеокамеры в помещении лифта. На кадрах отчетливо видно мужчину с кухонным тесаком и бутылкой спиртного. Судя по видео, мужчина находился в неадекватном состоянии.

Известно, что один из пострадавших написал заявление в полицию.