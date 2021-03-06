Эксперты в области энергетики дали несколько советов по экономии электроэнергии в РФ

Автор: Анастасия Щербакова
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Энергосберегающие лампы: различия, особенности

Используя энергоэффективную бытовую технику по ночам и применяя энергосберегающие лампочки, можно внести существенный вклад в экономию, рассказал эксперт.

Ведущий эксперт направления «Экономика энергетики и климат» Центра стратегических разработок Олег Колобов дал несколько советов, которые помогут россиянам сократить графу затрат электроэнергии.

Первым действенным способом эксперт назвал замену ламп накаливания на более долговечные и энергоэффективные люминесцентные и светодиодные, которые принесут 70% и 90% экономии в сравнении с лампой накаливания.

Переход на двух- или многотарифный учет потребления электроэнергии вместе с использованием энергоэффективной бытовой техники не ниже класса A также внесет значимый вклад.

Эксперт отметил в конце и правильность выбор кондиционера и холодильника. Правильным способом размещения холодильника будет вдали от кухонной плиты и радиатора отопления. Об этом рассказали 47news.

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