«Трудно быть бриллиантом в мире страз» — такую запись обнаружили в статусе социальной сети погибшей. Она была онлайн за несколько минут до трагедии.

Полицейские установили, что девушка выпала из окна квартиры на шестом этаже. Хозяин квартиры рассказал что сдавал это жилье 25-летней уроженке Курганской области. Опрошенные также рассказали что трагедия произошла около половины шестого вечера.

По словам источника, за несколько минут до случившегося, девушка была онлайн в социальных сетях. В её статусе была цитата — «Трудно быть бриллиантом в мире страз».

Напомним, что трагедия произошла в городе Мурино Ленинградской области 5 марта.