Об этом рассказал губернатор Александр Беглов во время рабочего визита в Невский район, детского сада № 61.

Губернатор Александр Беглов совершил рабочий объезд Невского района. Он, в том числе, 6 марта посетил ГБДОУ «Детский сад № 61. Губернатор отметил что в него пришлось вложить много труда, зато теперь это уютный детский садик. На это из казны Петербурга потратили 95 миллионов рублей. Градоначальник пообещал в дальнейшем развивать детские сады. В 2021 году должны открыться три детских сада, которые строят инвесторы.

Также будут возводить школу на Дальневосточном проспекте, проектируют шесть детских садов на правом берегу Невы, школу на 550 мест и образовательный комплекс для детей инвалидов на 135 мест.

Строительство новых социальных объектов в Невском районе продолжается и в целом в Петербурге будут открываться новые соцобъекты.

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