По предварительным данным, психически больная мать подростка включила подачу газа и полезла в петлю.

Трагедия произошла в субботу 6 марта на Судостроительной улице. В одной из квартир был найден 15-летний подросток, его мать 1965 года рождения и мужчина. Спасатели вовремя перекрыли подачу газа и успели спасти мужчину и женщину, которая находилась в петле. Однако 15-летний подросток умер.

Правоохранительными органами произошедшее было квалифицировано как убийство и покушение на убийство двух и более лиц. Виновной считают женщину, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По информации следствия, женщина открыла шланг подводки газа, после чего подросток погиб. Сама она находится в больнице. Состояние мужчины удовлевторительное.

Соседей рассказали что услышали шум кота с соседней квартиры — он стал носиться от запаха газа, разбудил хозяев и те учуяли неладное. Об этом рассказали 47news и Невские новости.