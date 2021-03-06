МЧС развернуло пункт временного размещения и собиралось отправить вертолет за рыбаками, однако рыбаков вызволил ледокол погрануправления ФСБ России «Капитан Плахин».

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, к ним 6 марта около 13:00 поступил сигнал терпящих бедствия десяти рыбака на отколовшиейся льдине. Ситуация произошла Кингисеппском районе, в акватории Финского залива.

Силами ведомства было задействовано четыре единицы техники, сотрудники тосненского поисково-спасательного отряда, а также оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. В воздух собирались поднять вертолет, а не территории 76 пожарной части развернуть пункт временного размещения.

Но помощь к рыбакам пришла из порта Усть-Луга. Ледокол погрануправления ФСБ России «Капитан Плахин» взял курс к терпящим бедствие и около 16:00 вечера эвакуировал всех людей с льдины на борт. Судно направляется в порт, жизни рыбаков ничего не угрожает.

ГУ МЧС России по Ленобласти напоминает, что выход на лёд во время перепадов температуры запрещен. В экстренных случаях нужно звонить по номерам «101» или » 112″. Об этом рассказали 47news.