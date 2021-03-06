В Госдуме считают, что родители берут на себя функцию государства и экономят средства, поэтому справедливо будет их финансово поддержать.

В госдуме обсуждают введение новых пособий российским семьям. На этот раз инициатива коснется тех ячеек общества, где дети находятся на домашнем обучении, сообщили в источнике.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин считает, что родители в этот период берут на себя роль государства и экономят средства. Поэтому логичным решением будет вернуть им эти средства в качестве выплат, уточнил депутат. Также Владимир Лазуткин, члена Совета Общественного движения «Образование — для всех», подчеркнул, что дети на домашнем обучении лишены многих льгот, к примеру скидок на авиа и железнодорожные билеты и льготного проезда.

Сейчас в России действуют региональные выплаты семьям на домашнем обучении. В 2020 году такие выплаты были лишь в шести субъектах страны.

По данным Минпросвещения, на начало этого учебного года на удаленную форму образования перешли более 16,5 тысячи детей. Это на четыре тысячи больше, чем в прошлом году, и на девять тысяч больше, чем два года назад. Об этом рассказали Невские новости.

Тем временем в Петербурге за 2021 год собираются открыть 3 новых детских сада.