Минэкономразвития связывает рост числа банкротов не только с экономической обстановкой, но и с уровнем информированности населения о самой процедуре банкротства.

Федеральный ресурс сообщил «Известиям», что только за январь-февраль 2021-го банкротами стали 24,8 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей. В прошлом году их было 14 тыс.

Минэкономразвития связывает рост числа банкротов не только с экономической обстановкой, но и с уровнем информированности населения о самой процедуре банкротства. В министерстве пояснили, что с количество граждан-банкротов увеличилось с 2015 года, когда впервые появилась возможность судебного банкротства у физлиц. Ежегодный прирост решений судов о признания россиян банкротами и введении реализации их имущества составил примерно 50%. Об этом рассказали в 47news.

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