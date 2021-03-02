Ухаживающие за инвалидами первой группы, смогут взять дополнительные две недели отпуска за свой счет.

Данная законопроект подготовили члены Совета Федерации. Эксперты положительно оценили инициативу, но ее необходимо улучшить. Во-первых, расширить категорию граждан, которые смогут получить данные льготы. А во-вторых, установить четкую формулировку для определения людей, за которыми будет вестись уход.

Сейчас россияне тоже могут получить льготы. Работник может взять неоплачиваемый отпуск, если это закреплено коллективным договором, при наличии двух или более детей в возрасте до 14 лет, несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Об этом рассказали 47news.