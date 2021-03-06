Адвокат Юрий Кочергин рассказал, как не попасться на уловки злоумышленников и распознать поддельную контору.

Петербург стал в центре внимания из-за поражающих случаев мошенников, обманывающих пенсионеров. Жертвой обманщиков совсем недавно стал композитор, лауреат государственной премии РФ — псевдоюридическая фирма выманила у него 100 тыс. рублей.

Адвокат Юрий Кочергин дал несколько советов для собственной безопасности от злоумышленников. Необходимо узнавать у знакомых, друзей и родственников мнение и отзывы о той или иной фирме, к помощи которых им уже удавалось прибегать. Ваши выводы будут надежнее обоснованы, если за фирму поручился ваш родственник, отметил эксперт.

Вторым действенным способом адвокат назвал проверку информации в сети Интернет. Несмотря на то что большинство отзывов могут быть подложными, зачастую их оставляют настоящие люди и в большинстве случаев им можно доверять. О фирмах-обманщиках создают группы в социальных сетях, где люди пытаются доказать факт мошенничества.

Кочергин рассказал алгоритм, по которому работают злоумышленники. Большинство фейковых компаний регистрируются официально (например, как ООО), работают полгода-год, собирают деньги и ликвидируются или переоформляются на условного человека без определенного места жительства. После этого те же люди могут открыть офис условной «другой» организации буквально по соседству. Об этом рассказали Невские новости.

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