Видео: около 50 машин попали в ДТП на «Сортавале» во Всеволожском районе  

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: массовая авария с участием десятков автомобилей произошла на федеральной трассе А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе.

Первые автомобили столкнулись 6 марта около 18:00. Их вынесло на обочину. Из-за сложных погодных условий количество участников ДТП продолжило увеличиваться. По словам очевидцев в комментариях, всего в аварию попали около 50 машин.

Все автомобили получили механические повреждения, но о пострадавших не сообщается. По данным сервиса «Яндекс.Карты» в пиковый момент на участке трассы от деревни Вартемяги в сторону Петербурга был затор около 7,5 километров.