В Финляндии будут платить компенсацию за утрату удовольствия от отпуска

Как сообщает телерадиокомпания Yle, в Финляндии можно будет получить денежную компенсацию за неудобства во время отпуска по туристической путевке.

Согласно данным издания, под неудобствами следует понимать, например, отравление гостиничной едой или укус клоп. Однако просто испорченное настроение или разочарование от отдыха не являются основаниями для компенсации.

Однако условия для выплаты все еще весьма размыты. Например, если отравление или клопы являются основаниями, то обнаружения в гостиничном номере плесени – уже нет.

Компенсация вводится на основании праве ЕС и финском законе о путевках, который вступил в силу два года назад. Сумма компенсации – €100 в среднем за поездку.

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