Стало известно, где 7 марта зафиксированы 135 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 135 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 7 марта.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Ломоносовском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Подборовье (+1).
- Волосовский район: Волосово (+3), Клопицы (+1), Остроговицы (+1), Соколовка (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Сясьстрой (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+9), Всеволожск (+1), Новое Девяткино (+3), Сертолово (+6), Бугры (+1), Гарболово (+1), Агалатово (+8), Юкки (+1), Нижние Осельки (+1), Порошкино (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+6), Гончарово (+1), Советский (+1), Приморск (+2), Кирпичное (+1), Красный Холм (+1), Подборовье (+1), Высоцк (+1), Подберезье (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+11), Тайцы (+1), Большие Колпаны (+1), Дружная Горка (+1), Большое Верево (+1), Дони (+1).
- Кингисеппский район: Кингисеппский (+1), Ивангород (+2).
- Киришский район: Кириши (+3), Бор (+1).
- Кировский район: Кировск (+2), Отрадное (+4), Горы (+1), Назия (+1), Павлово (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7).
- Лужский район: Луга (+9).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2), Вознесенье (+1), Курба (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Мельниково (+1), Громово (+1), Мичуринское (+1), Починок (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+6), Монастырек (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+2).
- Тосненский район: Тосно (+1), Никольское (+3), Любань (+1), Рябово (+1), Красный Бор (+1).