Стало известно, где 7 марта зафиксированы 135 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 135 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 7 марта.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Ломоносовском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.