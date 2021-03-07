Фото: пиццерия и около 10 домов утонули в канализационных стоках в Тосно

По информации ivbg.ru, 6 марта потоп блокировал работу пиццерии на проспекте Ленина в Тосно. Заведение находится в десятках метров от администрации Тосненского района.

Вода приходит в подвал не впервые. Это происходит систематически на протяжении около 10 лет. Чаще всего – после крупных дождей. По словам управляющей пиццерии, насосы не помогают, потому что канализация засорена.

Генеральный директор АО «ЛОКС» Василий Медведев рассказал, что главный засор в коллекторе уже устранен. Его причина в том, что местные жители спускают в коллектор плотный мусор – тряпки, бумагу и даже подгузники.

Фото: 47news.ru