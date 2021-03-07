Фото: найденную возле Подборовья пушку Российской империи спасли и доставят в музей

Как сообщал ivbg.ru, на острове Черновой недалеко от поселка Подборовье в Выборгском районе туристы заметили группу мужчин и нечто в черной пленке.

Под пленкой находится пушка с гравировкой «Александровский завод» и цифрами 1858. Предположительно, это год выпуска. Мужчины рядом с орудием вели себя неприветливо. Когда они поняли, что туристы рассмотрели пушку, то сообщили, что собираются предложить ее одному из музеев в Санкт-Петербурге, но уточнять подробности отказались. До этого они говорили, что делают баню по-черному.

Как 7 марта сообщают в паблике «Интересный Выборг» со ссылкой на председателя областного комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, пушка спасена и будет доставлена в музей.