Конфликт соседей закончился стрельбой в Приозерском районе

Предмет, похожий на револьвер, полицейские изъяли.

По информации правоохранительных органов, в поселке Соловьевка конфликт соседей перешел в стрельбу. После стрельбы началась драка в которой пострадал мужчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли у стрелявшего мужчины предмет похожий на револьвер. Мужчина рассказал полицейским, что приобрел его в Санкт-Петербурге. Оружие оказалось нигде не зарегистрированным.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.