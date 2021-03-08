Конфликт соседей закончился стрельбой в Приозерском районе

Предмет, похожий на револьвер, полицейские изъяли.
По информации правоохранительных органов, в поселке Соловьевка конфликт соседей перешел в стрельбу. После стрельбы началась драка в которой пострадал мужчина.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли у стрелявшего мужчины предмет похожий на револьвер. Мужчина рассказал полицейским, что приобрел его в Санкт-Петербурге. Оружие оказалось нигде не зарегистрированным.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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03.03.2021 204