Россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте в 2020 году

Россияне за прошлый год сняли с банковских счетов более $28 млрд иностранной валюты наличными, что на 21% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику Центрального банка России.

Отмечается, что самыми популярными купюрами при обналичивании стали доллар и евро.

Согласно информации газеты, россияне стали снимать со счетов деньги из-за нестабильности в период пандемии коронавируса и кризиса, а также низких ставок по вкладам.

Кроме того, по мнению экспертов, граждане забрали доллары и евро, которые хранили в банках к «черному дню».

Чаще всего деньги снимали в марте и декабре, их объем достиг свыше четырех и трех млрд долларов соответственно.