Ленобласть оказалась в лидерах в рейтинге регионов по доступности ипотеки

Автор: Александр Селиванов
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Доступность ипотеки в большинстве российских регионов в 2020 году продолжила расти.

По информации РИА «Новостей», Ленобласть заняла 5 место в рейтинге по доступности ипотеки.

В лидерах также оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Антилидерами стали Дагестан, Чечня и Ингушетия.

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09.03.2021 33
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