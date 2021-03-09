Ленобласть оказалась в лидерах в рейтинге регионов по доступности ипотеки

Доступность ипотеки в большинстве российских регионов в 2020 году продолжила расти.

По информации РИА «Новостей», Ленобласть заняла 5 место в рейтинге по доступности ипотеки.

В лидерах также оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Антилидерами стали Дагестан, Чечня и Ингушетия.