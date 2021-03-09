Ленобласть оказалась в лидерах в рейтинге регионов по доступности ипотеки

Доступность ипотеки в большинстве российских регионов в 2020 году продолжила расти.
По информации РИА «Новостей», Ленобласть заняла 5 место в рейтинге по доступности ипотеки.
В лидерах также оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Антилидерами стали Дагестан, Чечня и Ингушетия.
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09.03.2021 33