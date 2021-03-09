Фото: пьяная 25-летняя петербурженка проломила череп своей бабушке – заслуженному врачу

По информации ivbg.ru, 7 марта в полицию обратилась 25-летняя петербурженка. Она сообщила, что ее 82-летняя бабушка упала и повредила глаз.

Пожилую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую больницу. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Следствию удалось выяснить истинную картину происшествия.

Установлено, что пожилую женщину во время ссоры жестоко избила по голове ее внучка – та самая, которая позвонила в полицию. В то время девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшей оказалась заслуженный медик, доктор наук, профессор пульмонологии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее ivbg.ru публиковал видео и сообщал о том, как по горячим следам задержан грабитель, напавший на АЗС в Гатчинском районе.