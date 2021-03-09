Более 370 млн рублей выплатят в Ленобласти нуждающимся в улучшении жилищных условий

Соцвыплаты по двум программам улучшения жилищных условий получат молодые семьи и граждане, имеющие или планирующих взять ипотеку.

Более 370 млн рублей из регионального бюджета в 2021 году по программам «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» и «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» получат в качестве сертификатов многодетные и молодые семьи, медицинские работники, молодые педагоги.

Реализовать сертификаты необходимо в течение 7 месяцев после получения, в случае использования социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома – в течение 1 года.

Напомним, что подробно ознакомиться с условиями участия в программе Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» можно здесь, а с программой «Обеспечение жильем молодых семей» — здесь.

Отметим, что подать документы на участие в программах «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита», «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Устойчивое развитие сельских территорий» нужно в МФЦ региона или местной администрации до 1 августа. По программе «Обеспечение жильем молодых семей» – до 15 мая.