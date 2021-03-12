Воду отключат в домах, банях и школах Выборга.

В ночь с субботы на воскресенье жителей города Выборг в Ленобласти оставят без тепла и горячей воды. По данным пресс-службы АО «Выбортеплоэнерго», отключения пройдут в историческом центре в зданиях на улицах Володарского, Вокзальной, Акулова, Красноармейской, Краснофлотской и других.

Подачу горячей воды и тепла приостановят 13 марта с 22:00. Как пояснили в пресс-службе, это необходимо для проведения ремонта на участке тепловой сети котельной на Маяковского. После окончания работ в дома горожан вернут блага цивилизации.