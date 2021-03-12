Видео: В Финском заливе нашли тюлений роддом

Автор: Анастасия Щербакова
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Животных засняли с ходового мостика судна, плывущего в водах залива.

В пятницу, 12 марта, очевидцы заметили нечто необычное в акватории Финского залива: там было целое скопление серых тюленей. Кадры опубликовали в группе центра реабилитации ластоногих «Спасение тюленей 699-23-99».


Как пояснили авторы видео, именно это безопасное место ластоногие облюбовали для процесса размножения.

«Можете посмотреть, как сегодня выглядит район размножения серых тюленей на льду. Кровь на снегу — следы родов, никто не пострадал», — сообщили очевидцы.
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