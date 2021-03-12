Животных засняли с ходового мостика судна, плывущего в водах залива.

В пятницу, 12 марта, очевидцы заметили нечто необычное в акватории Финского залива: там было целое скопление серых тюленей. Кадры опубликовали в группе центра реабилитации ластоногих «Спасение тюленей 699-23-99».





Как пояснили авторы видео, именно это безопасное место ластоногие облюбовали для процесса размножения.