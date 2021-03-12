По предварительным данным, пострадал один человек.

Вечером пятницы, 12 марта, на трассе «Петербург – Псков» в Гатчинском районе Ленобласти не разминулись фура и легковой автомобиль. Кадрами поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

Авария случилась около 17:30 вечера на 74 километры трассы Р-23 «Псков». У деревни Выра «Шевроле» не пропустила фуру, после чего силой удара была отброшена в отбойник. По словам очевидцев, пострадал один человек. Выясняются обстоятельства произошедшего.