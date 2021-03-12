Мероприятие пройдет в честь дня рождения Николая Римского-Корсакова.

18 марта труппа Мариинского театра приедет в Тихвин, чтобы дать концерт в местном Дворце культуры. Под руководством дирижера Валерия Гергиева артисты исполнят оперу «Ночь перед Рождеством».

Как уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти, мероприятие приурочено сразу к двум событиям — дню рождения композитора Николая Римского-Корсакова, который родился в Тихвине и жил здесь до 12 лет, а также к завершению реставрации его родового дома.