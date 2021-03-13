Ленобласть закупила 25 белорусских комбинированных машин 

В рамках сотрудничества с Республикой Беларусь Ленобласть закупила 25 комбинированных дорожных машин на базе автомобилей «МАЗ».

Возможная закупка спецтехники обсуждалась еще в прошлом году. Напомним, в конце сентября 2020 года делегация Ленобласти во главе с Александром Дрозденко посетили Республику Беларусь с официальным визитом. Стороны обсудили обсудил новые проекты экономического сотрудничества.

Ранее мы рассказывали, что Сосновый Бор и Савитайпале подписали договор о приграничном сотрудничестве в сферах образования, культуры, туризма и организации мероприятий по охране окружающей среды.