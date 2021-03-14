Стали известны подробности жесткой аварии на Васильевском острове

Водитель внедорожника был пьян, но сообщил, что выпил после ДТП чтобы успокоить нервы.

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По информации в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», на Наличной улице произошло столкновение Range Rover, за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения и автомобиля «Яндекс.Такси» марки Volkswagen под управлением уроженца Таджикистана 1994 года рождения.

Отмечается, что за несколько минут до аварии таксисты высадил несколько пассажиров. Также в аварии пострадали два автомобиля Hyundai Solaris, в одном из которых пострадал мужчина. В состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу.

При проверке водителя внедорожника оказалось, что он пьян. Прибор показал 0.972 мг/л. По словам мужчины он выпил алкоголь после ДТП, чтобы успокоить нервы.

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Водителя задержали и доставили в отделение. На него могут завести уголовное дело за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.