Стали известны подробности жесткой аварии на Васильевском острове

Водитель внедорожника был пьян, но сообщил, что выпил после ДТП чтобы успокоить нервы.
По информации в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», на Наличной улице произошло столкновение Range Rover, за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения и автомобиля «Яндекс.Такси» марки Volkswagen под управлением уроженца Таджикистана 1994 года рождения.
Отмечается, что за несколько минут до аварии таксисты высадил несколько пассажиров. Также в аварии пострадали два автомобиля Hyundai Solaris, в одном из которых пострадал мужчина. В состоянии средней степени тяжести его доставили в больницу.
При проверке водителя внедорожника оказалось, что он пьян. Прибор показал 0.972 мг/л. По словам мужчины он выпил алкоголь после ДТП, чтобы успокоить нервы.
Водителя задержали и доставили в отделение. На него могут завести уголовное дело за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.