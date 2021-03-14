Блины и сладости бездомным из приютов «Ночлежки» собрали на акции в Мурино

В благотворительной акции приняли участие 11 добровольцев из Мурино.

Источник: vk.com/9online

По информации группы «Девяткино online», жители города совершили добрый поступок собрав по случаю Масленицы блины и другие продукты для бездомных.

Благотворительная акция была проведена «Ночлежкой».

Как показывают фотографии в социальных сетях, в наборах присутствует весь набор праздничный продуктов и много других вкусняшек.