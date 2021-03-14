Блины и сладости бездомным из приютов «Ночлежки» собрали на акции в Мурино

В благотворительной акции приняли участие 11 добровольцев из Мурино.
Источник: vk.com/9online
По информации группы «Девяткино online», жители города совершили добрый поступок собрав по случаю Масленицы блины и другие продукты для бездомных.
Благотворительная акция была проведена «Ночлежкой».
Как показывают фотографии в социальных сетях, в наборах присутствует весь набор праздничный продуктов и много других вкусняшек.
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