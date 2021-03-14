Орнитолог рассказал о птицах, которых можно встретить в Санкт-Петербурге этой весной

В городе на Неве можно встреть краснокнижных птиц в большом количестве.
По словам орнитолога Вячеслав Заметня, в Санкт-Петербурге есть возможность увидеть малого лебедя, который занесен в Красную книгу России и обитает в тундре, пишут «Невские новости».
Также в Северной столице можно встретить белолобого гуся, гуменнику, белощекую и черную казарку, пеганку, морянку, синьгу, турпана и обыкновенную гагу.
Многие из этих птиц летят на гнездование в российскую Арктику.
Орнитолог отметил, что вышеперечисленных птиц можно увидеть на мелководьях южного и северного берега Финского залива в городской черте.
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17.02.2021 205