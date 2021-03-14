В Санкт-Петербурге из окна многоэтажного дома выпал ребенок

После падения мальчик еще какое-то время был жив.

По информации правоохранительных органов, в больницу был доставлен ребенок в тяжелом состоянии. Позднее выяснилось, что трехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа в одном из домов на Выборгской улице.

Отмечается, что медики боролись за жизнь ребенка в больнице, однако не смогли спасти его. Малыш умер в больнице от полученных травм.

Родители рассказали, что трое детей играли одни в комнате когда они услышали крик. Прибежавший отец увидел, что на открытом окне отсутствует москитная сетка и мальчик выпавший из окна лежит внизу.

Ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов и считается благополучной. Сейчас полиция проводит по факту случившегося проверку.