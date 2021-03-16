Ленинградцев предупредили о новой схеме мошенничества

В России появилась новая схема обмана граждан и похищения их персональных данных.
Злоумышленники рассылают СМС о поступлении «бонусов» от государства, а после этого угрожают пользователям судебным разбирательством, вынуждая их перейти по ссылке и подтвердить получение выплат. Об этом рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Она уточнила, что в сообщении говорится о поступлении на счет жертвы денег, которые являются «частью бонусного зачисления по программе поддержки». При этом пользователь якобы должен перейти по указанной ссылке, чтобы подтвердить легитимность получения такой поддержки.
После перехода на указанный злоумышленниками сайт у пользователей собирают личные данные, которые могут быть использованы для хищения денег, передает слова специалиста РИА «Новости».