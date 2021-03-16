Выборгские таможенники изъяли у студентки из Якутии почти 3 тысячи евро

В багаже жительницы Якутска сотрудники МАПП Брусничное нашли более 11 тысяч евро. Деньги оказались не задекларированы, часть валюты изъяли.

Девушка объяснила, что едет в Финляндию учиться. Наличные с собой ей дали родители. Валюту она не стала декларировать, так как была уверена, что сумма, которую она везет, не подпадает под это правило.

Возбуждено дело об административном правонарушении. В качестве штрафа у девушки изъяли 2 790 евро, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Ранее Выборгские таможенники изъяли крупную партию контрабандного алкоголя. Пару сотен незадекларированных бутылок вина пытались провезти в Россию, но груз задержали.