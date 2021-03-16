Роскомнадзор допускает блокировку других соцсетей после Twitter

Социальной сети Twitter в течение месяца грозит полная блокировка на территории России. Роскомнадзор на фоне этих событий не отрицает и блокировку других ресурсов, если те не будут соблюдать российское законодательство.

По словам Вадима Субботина, замглавы Роскомнадзора, если другие социальные сети будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования ведомства, то их ждет такая же участь.

Чиновник отметил, что эта тенденция наметилась уже давно. В настоящее время проходят судебные разбирательства по делам о штрафах в отношении других соцсетей: Facebook, YouTube и Instagram.

Ранее ivbg.ru писал, что Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter в России через месяц.