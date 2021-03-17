На восстановление закрывают памп-трек в Тосно

Объект будут готовить к летнему сезону.

По информации администрации Тосненского района, в скором времени доступ на памп-трек в Тосно будет закрыт. Дело в том, что объект необходимо подготовить к эксплуатации к летнему сезону.

Отмечается, что работы включают в себя: восстановить нарушенное газонное покрытие и усовершенствовать рабочую поверхность памп-трека.

Все работы будут выполнены в рамках гарантийного обслуживания.