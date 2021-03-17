На восстановление закрывают памп-трек в Тосно

Объект будут готовить к летнему сезону.
По информации администрации Тосненского района, в скором времени доступ на памп-трек в Тосно будет закрыт. Дело в том, что объект необходимо подготовить к эксплуатации к летнему сезону.
Отмечается, что работы включают в себя: восстановить нарушенное газонное покрытие и усовершенствовать рабочую поверхность памп-трека.
Все работы будут выполнены в рамках гарантийного обслуживания.
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17.03.2021 37