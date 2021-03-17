Новые маршрутки доставят жителей Соснового Бора до Санкт-Петербурга

Автор: Александр Селиванов
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Компания перевозчик обновила автопарк.

По информации пресс-службы АТП «Барс-2», на маршруте №401А Сосновый Бор – Санкт-Петербург будут курсировать новенькие ГАЗели Next, пишет издание «Маяк».

Отмечается, что стоимость проезда от Соснового Бора до станции метро «Автого» будет составлять 200 рублей.

Маршрутки ходят ежедневно с 5:00 до 21:00 (с интервалом в 20 минут) от Соснового Бора и с 7:10 до 23:05 от «Автово».

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15.03.2021 229
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