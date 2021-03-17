В больнице Петербурга скончался 83-летний пенсионер, который обварился в ванной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пенсионер пошел мыться в ванную и получил серьезные термические ожоги от кипятка, который на него полился. Инцидент произошел 9 марта в квартире пенсионера на улице Козлова.

Ожоги заняли 30% тела, больше всего пострадали поясница, ягодицы, обе стопы, голени и кисти обеих рук. Через неделю мужчина скончался.

Ранее мы рассказывали, что двухлетняя девочка обварилась в кипятке в Пикалево – у нее ожоги 40% тела.