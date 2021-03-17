В Петербурге потребовали закрыть выставку осужденной за масштабные хищения Васильевой

Выставка живописи и скульптуры бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой, ранее осужденной за масштабные хищения, открылась в Санкт-Петербурге.

Экспозиция представлена в научно-исследовательском музее при Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, носит название «Весна» и будет действовать до 25 апреля. Скульптурные работы выполнены в сюрреалистическом ключе и посвящены толкованию смыслов.

Однако студенты и некоторые преподаватели Петербургской академии художеств потребовали убрать картины Васильевой из Научно-исследовательского музея Академии художеств. Всего с инициативой выступили более 300 студентов и 30 преподавателей.

«Подобному акту вандализма не место в стенах академии», – говорится в их обращении

Евгения Васильева была осуждена на пять лет за многомиллионные хищения при продаже имущества компании «Оборонсервис». Она отбывала наказание в колонии во Владимирской области с 23 июля 2015 года. Но уже 25 августа 2015 года было вынесено решение о ее условно-досрочном освобождении.