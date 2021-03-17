Берега Свири в Подпорожье соединит паромная переправа

Паромная переправа будет организована на время ремонта плотины Верхне-Свирской ГЭС в деревне Валдома или в Важинах

«Сейчас рассматривается две площадки. Точное место будет определено после промера глубин. Принципиальная позиция администрации Ленобласти: плотина не закроется на ремонт до появления переправы», — рассказал зампредседателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Начало работ по возведению переправы синхронизируют с ледовой обстановкой на Свири. Также на время ремонта плотины для пешеходов предусматривается проход через ГЭС, а между станциями Свирь и Подпорожье увеличат количество электричек.

Местная администрация в Никольском и Важинах организует дополнительные пункты медпомощи и пожарной службы, также уже согласована площадка для вертолетов санавиации.

Напомним, что в Подпорожье строится мост через реку Свирь. Его сдача запланирована на весну 2023 года. Осенью 2019 года прошли торги на постройку моста, победила крупная московская компания. Стоимость работ оценивается примерно в 3,6 млрд рублей. Строительство ведется на участке протяженностью 2,5 километра. Длина моста составит 726 метров, ширина проезжей части — 7,5 метра. Предполагается, что на переправе будет действовать максимально разрешенная скорость в 120 километров в час.