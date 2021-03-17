Мамы из Ломоносова делятся своими практиками онлайн

Врач-педиатр, заместитель главного врача Ломоносовской больницы Наталья Яценко запустила онлайн-проект «Мамины практики».

«У меня самой трое детей, и я давно хотела делиться своим опытом – не только как врача, но и как мамы, – рассказала Наталья Яценко. – У нас врачебная династия и я считаю, что врач – это носитель культуры.»

Идею Натальи поддержала директор ДК «Горбунки» Елена Андреева. Одна из сотрудниц ДК написала слова и музыку к песне «Мамины практики». Первый выпуск посвятили теме женского здоровья.

Как рассказали авторы проекта, среди авторитетных экспертов, выступающих на проекте, будут известные в регионе опытные врачи, психологи, специалисты по грудному вскармливанию, педагоги и диетологи. Так в первом выпуске «Красота и здоровье» выступила заведующая женской консультации в Гатчине Виктория Яковлева.