Заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров стал автором подобной инициативы и выдвинул несколько идей для льгот.

В России может появится новая льготная категория — Ликвидаторы пандемии коронавируса. Зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров направил письмо с этой инициативой премьер-министру Михаилу Мишустину.

По мнению Петрова, льгот достойны целые категории специалистов — Врачи, ученые, волонтеры, сотрудников специальных служб. Их вклад в борьбу с пандемией достоин отдельной льготной категории с награждением отличительным знаком.

Зампред выделил несколько возможных льгот: право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение, определённая систему выплат и другое. Об этом рассказали online47.

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