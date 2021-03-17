Девять семей в Тихвинском районе получили сертификаты на покупку жилья

Помощь многодетным семьям Тихвина оказала администрация города Тихвин. Вручение сертификатов прошло во вторник, 17 марта в торжественной обстановке.

Поддержка нуждающихся в жилье семей проходит в рамках программы «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)». Пресс-служба Тихвинского муниципального района сообщает, шесть многодетных семей получили сертификаты на покупку жилья по программе «Улучшение жилищных условий молодых граждан». Ещё три молодых семейства стали обладателями сертификатов с использованием средств ипотечного кредита.

Все они должны будут реализовать свое право на приобретение жилья в течение последующих 7 месяцев.