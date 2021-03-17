Девять семей в Тихвинском районе получили сертификаты на покупку жилья

Помощь многодетным семьям Тихвина оказала администрация города Тихвин. Вручение сертификатов прошло во вторник, 17 марта в торжественной обстановке.
Поддержка нуждающихся в жилье семей проходит в рамках программы «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)». Пресс-служба Тихвинского муниципального района сообщает, шесть многодетных семей получили сертификаты на покупку жилья по программе «Улучшение жилищных условий молодых граждан». Ещё три молодых семейства стали обладателями сертификатов с использованием средств ипотечного кредита.
Все они должны будут реализовать свое право на приобретение жилья в течение последующих 7 месяцев.
Отметим, что по данной программе за последние 3 года через социальные выплаты свои жилищные условия улучшили 39 семей: в 2020 году — 15 семей; в 2019 году — 24 семьи.
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