Финляндия с 18 марта вводит медконтроль на границе с Россией

Теперь граждане, пересекающие границу Финляндии, должны будут предоставить отрицательный тест на Covid-19, выполненный в течение последних 72-х часов.

Как передает «Интерфакс», с 18 марта на въезде в страну будет действовать обязательный медицинский контроль на пограничных пунктах юга страны, в частности, на границе с Россией.

Обязательный контроль введут в пункте пересечения границы с Россией Ваалимаа, портах Хельсинки и столичном аэропорту Вантаа. Прибывшие в страну должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Если его нет, у пребывающих будет возможность пройти тест на месте.

Новые требования будут действовать с 18 по 31 март включительно.