Предприятие выплатило свыше 6 млн рублей за выбросы нефтепродуктов в реку Ижору

Предприятие «Коммунальные системы Гатчинского района» не очищало сбрасываемые в реку сточные воды. За это коммунальную службу в судебном порядке обязали выплатить 6 млн 75 тыс. рублей.

В 2019 году сотрудники Росприроднадзора выяснили, что поставщик сбрасывал в реку нефтепродукты, аммоний ион, АСПАВ (анионные поверхностно-активные вещества), железо, алюминий и другие токсичные вещества. Тогда результаты проверки показали, что водной «артерии» нанесли ущерб на 6 млн 75 тыс. рублей, однако добровольно предприятие платить не стало.

В итоге, 17 марта, в среду стало известно о судебном процессе в отношении вредителя окружающей среды. По итогам разбирательства «Коммунальные системы Гатчинского района» возместили ущерб в полном объеме.