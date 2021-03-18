Автоугонщик бросил автомобиль после ДТП в Гатчинском районе

По подозрению в угоне был задержан 19-летний местный житель.

По информации пресс-служба ГУ МВД России по Ленобласти, в полицию Гатчинского района поступило заявление об угоне автомобиля ВАЗ-21070. Общий ущерб заявитель оценил в 70 тысяч рублей.

Позднее автомобиль был обнаружен у дома № 1 на Дружносельской улице в посёлке Сиверский. На транспортном средстве были следы ДТП.

Сотрудники полиции задержали 19-летнего парня, подозреваемого в угоне указанного автомобиля. Машину вернули собственнику.

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