Сантехник обнаружил тело женщины в подвале дома на Дыбенко

Проверку проводит Следственный комитет.
По информации правоохранительных органов, тело женщины было обнаружено сантехником утром в подвале дома № 12/1 улице на Дыбенко утром в Невском районе Санкт-Петербурга.
Отмечается, что женщина была одета в синюю толстовку, синие джинсы и чёрные сапоги до колена.
Труп направили в морг на освидетельствование и исследование причин смерти.
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16.03.2021 344
Проверку по факту произошедшего проводит Следственный комитет.