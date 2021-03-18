Сантехник обнаружил тело женщины в подвале дома на Дыбенко

Проверку проводит Следственный комитет.

По информации правоохранительных органов, тело женщины было обнаружено сантехником утром в подвале дома № 12/1 улице на Дыбенко утром в Невском районе Санкт-Петербурга.

Отмечается, что женщина была одета в синюю толстовку, синие джинсы и чёрные сапоги до колена.

Труп направили в морг на освидетельствование и исследование причин смерти.

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Проверку по факту произошедшего проводит Следственный комитет.